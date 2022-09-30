На нескольких улицах Москвы с 5 октября 2022 года временно изменится схема движения

На нескольких улицах в ЦАО, ВАО и ЮЗАО временно изменится схема движения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве на некоторых улицах в Центральном, Восточном, Юго-Западном административных округах временно ограничат движение транспорта, сообщается на сайте столичной мэрии.

Так, с 5 октября до 24 декабря перекроют участок пересечения 1-й Владимирской улицы и Зеленого проспекта. Изменения связаны с реконструкцией инженерных сетей.

Кроме того, из-за проведения киносъемок в переулке Огородная Слобода от пересечения с Гусятниковым переулком движение ограничат 4, 12 и 15 октября с десяти утра до десяти вечера. Особенности – краткосрочное перекрытие движения (не более 5 минут).

Также в связи с проведением инженерных в период с 5 октября по 17 декабря 2022 года и с 25 марта до 25 апреля 2023 года частично ограничат проезд на Севастопольском проспекте в районе дома 21. Ограничение на проспекте введут и с 18 декабря 2022 года до 20 марта 2023 года.

Столичным автомобилистам рекомендуют заранее выбирать маршруты проезда.

Ранее KP.RU сообщал, что вход и выход на станциях метро Москвы могут ограничить 30 сентября. Это связано с мерами по обеспечению общественного порядка из-за митинга-концерта на Красной площади.