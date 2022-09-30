Московские ветеринары обновили программу реабилитации белого медведя Диксона. Фото: Telegram-канал Светланы Акуловой

В Московском зоопарке ветеринары после консультаций с иностранными специалистами подготовили для спасенного белого медведя Диксона обновленную программу реабилитации. Об этом сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Зоологам порекомендовали как можно чаще менять позицию животного во время тренинга, то есть побуждать его по очереди ложиться и садиться. Врачи также предложили улучшить конструкцию пандуса: он должен быть более пологим и длинным.

В план реабилитации мишки войдут упражнения по корректному позированию. Косолапому нужно будет делать повороты корпуса в положении лежа и переводить лапы в нужную позицию: так животное заново научится правильно располагать части тела.

Кроме того, зарубежные реабилитологи посоветовали обновить покрытие в вольере Диксона. Лучше всего подойдет искусственная трава или шершавые поверхности.

Напомним, раненого медведя обнаружили на острове Диксон в Красноярском крае. После этого пострадавшее животное забрали на лечение в столицу.

Ранее KP.RU сообщал, что белый медведь Диксон поправился на 22 килограмма в Московском зоопарке. Раненый хищник набрал вес со 108 до 130 кг, поэтому его посадили на «диету». Вместо овсянки животного кормят менее калорийными растительными гранулами и рыбой.