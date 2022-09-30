Легковой автомобиль слетел в кювет на западе МКАД

Авария произошла на 58-м км МКАД в Кунцево Фото: Департамент транспорта Москвы

На внутренней стороне 58-го километра МКАД вблизи съезда на 3-ю Черепковскую улицу днем 30 сентября произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Creta, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По предварительным данным, виновником оказался сам водитель иномарки. Он не справился с управлением, из-за чего автомобиль слетел в кювет.

На месте случившегося работают сотрудники оперативных городских служб. О состоянии водителя не сообщается.

Из-за аварии перекрыты две полосы в сторону движения к развязке с Рублево-Успенским шоссе, для движение автопока открыты только три полосы из пяти.

Ранее KP.RU сообщил, что столичный общественный транспорт начали готовить к зиме. В автобусах и электробусах проверили работу систем отопления, уплотнители окон и дверей, пневматику. В вестибюлях метро в течение октября поставят 5 тысяч вторых дверей, а в поездах кондиционеры переведут на более подходящий сезону режим работы.