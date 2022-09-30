Расписание электричек Казанского, Курского и Рижского направлений МЖД изменится с 1 октября 2022 года

Расписание электричек Казанского, Курского и Рижского направлений МЖД изменится в октябре Фото: Михаил ФРОЛОВ

В октябре из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры изменится график движения пригородных поездов Казанского, Курского и Рижского направлений МЖД, сообщили на сайте РЖД.

На Казанском направлении 1-2, 8-10, 15-17 и 22-24 октября с 21:00 до шести утра железнодорожники проведут работы на участке «Раменское – Быково», а с 1 по 11 октября – на участке «Дивово – Подлипки». Кроме того, 3 октября с 05:20 до 15:20 специалисты обновят стрелочный перевод на станции «Кораблино».

Также 1-3 и 7-19 октября на Курском направлении МЖД в ночные часы изменится расписание электричек на участке «Царицыно – Подольск». Здесь пройдут работы по модернизации объектов энергообеспечения.

С 3 по 7 октября с 22:00 до 05:30 пройдет ремонт путей на участке «Подольск – Гривно». Работы повлияют на расписание поездов Курского, Рижского направлений и второго Московского диаметра (МЦД-2).

В обозначенные периоды некоторые электрички будут курсировать по укороченному маршруту, а часть поездов выведут из графика. Кроме того, будет скорректировано время отправления и время прибытия электропоездов. Пассажиров просят заранее планировать поездки.

Ранее KP.RU сообщал, что с 26 октября изменилось расписание поездов МЦД-2. Это связано с обновлением инфраструктуры на участке Подольск – Гривно. Работы продлятся до 1 октября.