Осенние дожди и до +17 градусов прогнозируются в Москве в выходные

Дожди и до +17 градусов прогнозируются в Москве в выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в эти выходные, 1 и 2 октября, ожидаются «типичные осенние дожди» и теплая погода. Днем столбики термометров поднимутся до +17 градусов, что на пять градусов выше климатической нормы, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Синоптик добавил: в субботу, в первый день октября, прогнозируется дождливая погода и до +15…+17 градусов. В воскресенье, 2 октября, осадков будет немного меньше, а температура составит около +12…+14 градусов.

Вильфанд пояснил, что тепло придет в Москву с Ближнего Востока – со стороны Турции и Ирана.

Как сообщал KP.RU, синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал, что позднее бабье лето начнется в столице с 5 октября. Несколько дней в городе будет солнечно, воздух прогреется до +15 градусов. Однако ночи будут прохладными – от 0 до +5 градусов.