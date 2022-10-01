Режиссер Кобелев дал совет жителям Москвы, как пережить одиночество в толпе

Режиссёр Кобелев назвал способ справиться с депрессией и одиночеством в Москве Фото: Иван ВИСЛОВ

Такие крупные города, как Москва, неизбежно порождают ощущение некоего одиночества. Несмотря на то, что вокруг всегда много людей, каждый из них по-отдельности не чувствует себя частью большого общества, и может столкнуться с серьёзной депрессией. О том, как с этим справиться, «Мосленте» рассказал режиссер Никита Кобелев.

По словам Кобелева, он и сам сталкивался с этим ощущением непричастности и одиночества, и это особенно актуально для приезжих из других регионов. Режиссер отметил, что в первые годы новые в Москве люди ощущают потерянность и уязвимость, им кажется, что они чужие в гигантском муравейнике, где каждый спешит по своим делам. Однако человек способен адаптироваться к любым условиям, и эти - не исключение.

Режиссер отметил, что все всегда зависит от самого человека и от его желания «влиться» в жизнь мегаполиса. Если оно есть - постепенно в жизни этого человека появится новый круг общения, и город перестает казаться таким враждебным. При этом Кобелев считает, что крайне важно обращать внимание на людей вокруг и давать им возможность быть самими собой, не давить на них, потому что главное, чего не хватает людям, ощущающим себя не в своей тарелке в большом городе, это доверительных отношений. А они возникают только тогда, когда никто ни на кого не давит.

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