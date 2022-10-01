Собянин, Шойгу и Воробьев посетили в Подмосковье временный пункт размещения мобилизованных

Фото: соцсети Сергея Собянина

В субботу, 1 октября, министр обороны России Сергей Шойгу вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым посетили временный пункт размещения мобилизованных граждан. О том, как ведутся работы по мобилизации, и что делают городские власти, Собянин написал в своих соцсетях.

Как сообщил чиновник, по поручению Минобороны власти занимаются целым рядом задач, связанных с проведением частичной мобилизации в Москве. Так, прежде всего, административный аппарат проверяет списки призывников на соответствие тем требованиям, которые были заданы при объявлении мобилизации.

Также были открыты 20 дополнительных мобилизационных пунктов, так как действующие военкоматы не всегда в состоянии обработать большой поток людей и данных. Также Собянин заявил о полном транспортном обслуживании городскими властями призывников - город доставляет их в воинские части, контролирует бытовые условия москвичей и помогает в укреплении материальной базы.

- В «Патриоте» располагаются призывники, которые пока не доехали до воинской части. Здесь развернули и уже передаем Министерству обороны 2,5 тысячи мест. В «Авангарде» развернули около 3 тысяч мест, - пишет Собянин.

Также чиновник напомнил, что в Москве действует Центр поддержки семей мобилизованных граждан, расположенный по адресу улица Сергия Радонежского, 1с1.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве мужчина получил отзыв повестки сразу после того, как военкомат проверил его данные о здоровье.