Новый сезон проекта "Урок с чемпионом" запущен в школах Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Москвы стартовал новый сезон проекта «Урок с чемпионом», в рамках которого занятия для ребят будут проводить тренер по вольной борьбе Давид Мусульбес и двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Елена Азарова. Об этом пишет пресс-служба городской администрации.

Суть проекта заключается в том, что знаменитые и успешные спортсмены посещают школы, проводят для учеников мастер-классы, рассказывают им об особенностях своих дисциплин и делятся секретами успешных тренировок.

Сообщается, что за три года существования проекта в нем приняли участие более пяти тысяч студентов и школьников. Как считает директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев, такие уроки являются прекрасной мотивацией как начать заниматься спортом, так и развиваться в этом направлении.

Первое занятие в этом году традиционно провел олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по гандболу заслуженный мастер спорта России Денис Кривошлыков в школе «Золотое сечение».

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве откроется академия НХЛ имени Александра Овечкина.