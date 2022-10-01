Постояльцы хостела на северо-западе Москвы горят заживо в охватившем здание пожаре

В настоящее время проводится эвакуация Фото: "КП" Архив

Пожар вспыхнул в хостеле на Ярославской улице на северо-западе Москвы. Не все постояльцы смогли выбраться, часть оказалась заблокирована в горящем здании, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Хостел расположен по адресу Ярославская улица, 10 к. 5. Как сообщает агентство, пламя бушует на четвертом этаже - оттуда валит густой чёрный дым. Сейчас экстренные службы проводят эвакуацию, однако несколько человек остаются внутри полыхающего здания, они заблокированы и не могут выйти. Пожарные делают всё возможное.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве вспыхнул пожар в многоэтажке на Дмитровском шоссе, 94. На попавших в интернет кадрах были видны огромные клубы чёрного дыма, валившие из окна одного из верхних этажей. Горели вещи жильцов, оставленные на балконе, но о причинах возгорания не сообщалось. Пожарные потушили пламя в считанные минуты после того, как поступил вызов.