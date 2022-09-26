Пожар вспыхнул в жилой многоэтажке на Дмитровском шоссе в Москве

Квартира загорелась в многоэтажном доме на Дмитровском шоссе, 94 в Москве. Об этом сообщает ГУ МЧС по столице.

На кадрах, попавших в Сеть, видно, как на улицу валят огромные клубы черного дыма. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. По данным ведомства, горели вещи на балконе, причина возгорания не известна.

Заявка в поступила на диспетчерский пульт в 14:48. В 15.05 пожар уже был потушен.

Ранее KP.Ru сообщал о том, что накануне посетитель клуба «16 тонн» в центре Москвы прострелил охраннику ногу в ходе ссоры. Обиженный гость после ссоры покинул клуб, но вскоре вернулся с огнестрельным оружием и выстрелил в ногу 27-летнему охраннику.