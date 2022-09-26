Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 сентября 2022 15:41

Пожар вспыхнул в жилой многоэтажке на Дмитровском шоссе в Москве

Источник:kp.ru

Квартира загорелась в многоэтажном доме на Дмитровском шоссе, 94 в Москве. Об этом сообщает ГУ МЧС по столице.

На кадрах, попавших в Сеть, видно, как на улицу валят огромные клубы черного дыма. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. По данным ведомства, горели вещи на балконе, причина возгорания не известна.

Заявка в поступила на диспетчерский пульт в 14:48. В 15.05 пожар уже был потушен.

Ранее KP.Ru сообщал о том, что накануне посетитель клуба «16 тонн» в центре Москвы прострелил охраннику ногу в ходе ссоры. Обиженный гость после ссоры покинул клуб, но вскоре вернулся с огнестрельным оружием и выстрелил в ногу 27-летнему охраннику.