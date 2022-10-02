Облачно, дождь и до +13 градусов ожидается в Москве 2 октября 2022 года

В течение дня дожди будут небольшими и пройдут в отдельных районах Москвы, а вечером и ночью синоптики прогнозируют ливни Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В первый выходной октября в Москве будет дождливо и прохладно - днем воздух прогреется лишь до 11-13 градусов, следует из данных Росгидрометцентра. Осадки ожидаются небольшие и только в отдельных районах, однако к вечеру станет пасмурнее. В ночь на 3 октября и вовсе обещают ливни.

Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, ночью во время сильных дождей возможны порывы до 17 метров в секунду. Давление в течение дня заметно снизится - с 741 мм ртутного столба днем до 734 мм вечером.

Похолодает к ночи незначительно - до 9-11 градусов. К утру 3 октября потеплеет всего на пару градусов, а сильные дожди продолжатся.

Как сообщал KP.RU ранее, синоптики предупредили об аномальных дождях в Москве в начале октября. Ожидается, что осадков выпадет в два раза больше нормы.