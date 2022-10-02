О работе добровольцев в сфере общественной безопасности рассказало правительство Москвы

Более 3,2 тысячи волонтеров задействованы в спасательных отрядах в Москве Фото: Ольга Крыльцова

В Москве насчитывается более 3,2 тысячи волонтеров, которые задействованы в спасательных отрядах. Их привлекают к организации общественной безопасности, в том числе и на крупных мероприятиях, поисково-спасательным операциям, тушению пожаров, помогают обеспечивать безопасность на крупных мероприятиях. Об их работе рассказали на сайте мэра Москвы.

Общественный поисково-спасательный отряд «СпасРезерв» состоит из почти 300 волонтеров. На дежурства регулярно заступают от 150 до 200 человек. За первое полугодие 2022 года им удалось спасти 104 человека и 98 животных.

Добровольцы проходят специальную подготовку, которая занимает от нескольких дней до нескольких месяцев. Первый выезд происходит только почти спустя полгода: 3,5 месяца волонтеров обучают, затем они сдают экзамены и аттестуются в комиссии аварийно-спасательных служб и формирований. После этого добровольцам присваивают квалификацию «спасатель», после чего они могут дежурить.

За одну смену в «СпасРезерв» поступает 3-16 вызовов от операторов службы 112 и диспетчеров пожарной охраны. Как подчеркивается, волонтеров не пускают в зону с непригодной для дыхания средой, а также туда, где есть химические аварийно-опасные вещества.

Студенты тоже могут стать волонтерами в сфере общественной безопасности. Такую возможность дает Всероссийский студенческий корпус спасателей. После 72-часовой подготовки студенты могут работать на крупных общественных мероприятиях.

У некоторых вузов есть свои волонтерские спасательные отделения. Также работает сводный отряд городского отделения, куда добровольцы также могут направить заявку.

Добровольцев привлекают ко вскрытию дверей и тушению некрупных пожаров, а иногда и для устранения последствий ДТП.

Ранее KP.RU сообщал, что волонтеры подмосковной «Молодой гвардии» отправились на помощь беженцам Донбасса в Ростове-на-Дону.