До трети месячной нормы осадков может выпасть 3 октября в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильные дожди прогнозируют в Москве ночью со 2 на 3 октября, а также весь день 3 числа. За этот период может выпасть до трети месячной нормы осадков. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец РИА Новости.

Дожди ожидаются в Москве к полуночи 2 октября. Осадки продолжатся и утром.

—Новый циклон выйдет и будет заливать нас: предварительно, выпадет до 15–20 мл осадков за ночь и утро при норме октября в 59 мл, — рассказал Евгений Тишковец.

Как писал ранее KP.RU со ссылкой на Гидрометцентр, 2 октября в Москве днем ожидают температуру воздуха от 11 до 13 градусов тепла. Ночью похолодает до 9-11 градусов. В столице прогнозируют умеренные дожди, которые пройдут местами. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. К утру 3 октября потеплеет всего на пару градусов.