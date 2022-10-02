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Общество2 октября 2022 13:23

Москвичей призвали быть внимательнее из-за ливня и ветра 3 октября 2022 года

Неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, повышают шанс образования пробок и аварий, а также риск чрезвычайных ситуаций для пешеходов
Мила ГЕНЬ
Департамент по ЧС напомнил москвичам о мерах безопасности во время сильного дождя и ветра

Департамент по ЧС напомнил москвичам о мерах безопасности во время сильного дождя и ветра

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы напомнил о непогоде 3 октября. В течение суток в столице ожидают дождь, ночью местами сильный ветер с порывами до 17 м/с. Ведомство опубликовало памятку с инструкциями по обеспечению безопасности.

Москвичам порекомендовали не находиться вблизи линий электропередач, деревьев и шатких конструкций. Пешеходам стоит покинуть открытое пространство, переждать непогоду в здании или метрополитене.

Водителям, которых сильный дождь застал на дороге, советуют включить аварийные огни, остановиться и заглушить двигатель, плотно закрыть окна и двери.

Велосипедистам и мотоциклистам рекомендуют отойти подальше, минимум на 30 метров, от своего двухколесного транспорта.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, экстренные службы можно вызвать по номеру 112.

Как писал KP.RU, 3 октября может выпасть до трети месячной нормы осадков.