Москвичей призвали быть внимательнее из-за ливня и ветра 3 октября 2022 года

Департамент по ЧС напомнил москвичам о мерах безопасности во время сильного дождя и ветра Фото: Михаил ФРОЛОВ

Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы напомнил о непогоде 3 октября. В течение суток в столице ожидают дождь, ночью местами сильный ветер с порывами до 17 м/с. Ведомство опубликовало памятку с инструкциями по обеспечению безопасности.

Москвичам порекомендовали не находиться вблизи линий электропередач, деревьев и шатких конструкций. Пешеходам стоит покинуть открытое пространство, переждать непогоду в здании или метрополитене.

Водителям, которых сильный дождь застал на дороге, советуют включить аварийные огни, остановиться и заглушить двигатель, плотно закрыть окна и двери.

Велосипедистам и мотоциклистам рекомендуют отойти подальше, минимум на 30 метров, от своего двухколесного транспорта.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, экстренные службы можно вызвать по номеру 112.

Как писал KP.RU, 3 октября может выпасть до трети месячной нормы осадков.