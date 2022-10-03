Роман Вильфанд сообщил о наступлении солнечной и золотой осени в Москве с 6 октября

К выходным, 8 и 9 октября потеплеет до 17-18 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К четвергу, 6 октября период дождей в Москве закончится и установится сухая и солнечная погода, начнется период яркой золотой осени, спрогнозировал научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд в комментарии для ТАСС.

Синоптик отметил, что полноценным бабьим летом этот период не будет, так как температуры останутся невысокими. Зато не будет осадков. После 6 октября погода еще несколько дней будет оставаться солнечной.

В первую половину недели москвичей ждет постепенное понижение максимальной дневной температуры. Так, по данным Гидрометцентра, если в понедельник столбик термометра поднимется до 12-14 градусов тепла, то во вторник прогнозируется 10-12 градусов, а в среду и вовсе 9-11 градусов.

С четверга температура начнет расти. 6 октября она составит 10-15 градусов, 7 октября, в пятницу - до 16 градусов, в выходные - до 17-18 градусов. При этом во второй половине недели ветер почти стихнет.

Как сообщал KP.RU ранее, в этом году Росгидрометцентр спрогнозировал позднее бабье лето в Москве.