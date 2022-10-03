Стало известно, почему в школьных столовых Москвы изменилось меню

Теперь ученики столичных школ завтракают хлопьями с молоком, блинчиками с топпингами и оладьями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С нового учебного года в столовых московских школ значительно обновилось меню: вместо каш на завтрак предлагают хлопья с молоком и блинчики, а к обеденному супу подают наггетсы с томатным соусом, сообщает «Мослента» со ссылкой на представителей Роспотребнадзора. Также в обед к первому блюду дети могут взять салат-бар - салат повара составят из выбранных школьником ингредиентов.

Кроме того утренние блинчики можно дополнить бесплатным топпингом. На выбор предлагают варенье, сгущенное молоко, джем. В качестве напитка - чай или какао.

Изменения провели на основе результатов опроса школьников о любимых блюдах из столовой. Мнение детей изучили еще в прошлом году по инициативе Департамента образования и науки Москвы.

В разработке нового меню участвовали специалисты Роспотребнадзора, а также представители родительской общественности. 20 мам и пап учеников пригласили в одну из школьных столовых и предложили продегустировать блюда комплексного обеда. Это были овощной суп, борщ, картофельное пюре с рыбной котлетой, гуляш с рисом, салаты и компот.

- Родители отметили, что такие мероприятия нужны - они помогают взрослым понять, чем питаются их дети в школе, из чего состоит блюдо, какое оно на вкус, — объяснила «Мосленте» ответственная за обеспечение питанием в школе №2120 Оксана Соловьева.

Ранее KP.RU сообщил о запуске нового сезона проекта "Урок с чемпионом" в школах Москвы.