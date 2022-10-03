«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве до вечера 4 октября из-за сильного ветра

В Москве днем 3 и 4 октября ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве из-за сильного ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности, следует из данных на сайте Гидрометцентра России. На протяжении всего дня 3 октября, в ночь на 4 октября с сохранением до 21:00 4 октября порывы будут достигать скорости 17 метров в секунду.

К вечеру вторника юго-восточный ветер сменится южным, а его скорость снизится до 3 - 8 метров в секунду.

Аналогичное предупреждение и на такой же срок объявлено и в Московской области.

Также синоптики предупреждают об аномально низком давлении. Днем 3 октября оно понизится до 734 мм ртутного столба, к вечеру немного подрастет - до 739 мм ртутного столба. Днем 4 октября давление составит 742 мм ртутного столба.

Погода, как сообщал KP.RU ранее, улучшится к четвергу, 6 октября. Станет менее ветренно, а пасмурная обстановка сменится солнцем и относительным теплом - до 15-16 градусов в будни и до 17-18 градусов в выходные.