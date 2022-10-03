На улицах Дубининская и Даниловский Вал в Москве появилось 16 переходов

В Москве на улицах Дубининская и Даниловский Вал появилось 16 переходов Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В Москве на улицах Дубининская и Даниловский Вал в ходе благоустройства обустроили 16 новых переходов. Кроме того, появились 65 велопарковок и 64 парковочных места в карманах, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Также специалисты обособили трамвайные пути на участке от Павловской улицы до площади Серпуховская Застава. Эти изменения повысят скорость и точность соблюдения расписания общественным транспортом.

В районе Павелецкого вокзала сделали 17 повышенных трамвайных платформ: теперь они есть на каждой остановке. Помимо этого, дорожники в два раза расширили тротуары, теперь пешеходам намного удобнее ходить по этим улицам. Работы на этом участке завершатся в ближайшее время.

Ранее KP.RU сообщал, что Пять новых выделенных полос ускорят движение автобусов в ЮАО, ЮЗАО и Новой Москве. Они начнут действовать с 23 октября. Длина «выделенок» составит от 250 метров до 7,5 километров.