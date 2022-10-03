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Общество3 октября 2022 13:17

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре с порывами до 17 м/с 4 октября 2022 года

Спасатели призвали неукоснительно соблюдать ПДД и держаться подальше от деревьев и шатких строений
Ирина РЕБРИКОВА
ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду

ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду

Фото: Евгения ГУСЕВА

Во вторник, 4 октября в столице ожидается сильный ветер, отдельные порывы достигнут скорости 17 метров в секунду, в связи с чем ГУ МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях.

Чтобы избежать опасных ситуаций, автомобилистов призвали неукоснительно соблюдать скоростной режим, а при движении увеличить дистанцию до следующего впереди автомобиля. Кроме того лучше временно отказаться от опасных перестроений и обгонов.

Парковаться нужно подальше от деревьев, рекламных щитов и прочих слабо закрепленных конструкций, которые может сорвать ветер. Пешеходам недопустимо прятаться во время урагана под деревьями. Также категорически не рекомендуется оставлять без присмотра детей.

Ранее KP.RU сообщил, что из-за сильного ветра Росгидрометцентр объявил в столичном регионе "желтый" уровень погодной опасности.