Водитель спорткара врезался в столб и снес дорожный знак в центре Москвы на Новой площади

В Москве водитель спорткара врезался в столб и снес дорожный знак Фото: Департамент транспорта Москвы

В центре Москвы на Новой площади 8с1, расположенной напротив Центрального детского магазина, произошла авария. Водитель желтого спорткара не справился с управлением и на высокой скорости врезался в мачту освещения, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

На представленных кадрах видно, что машину унесло с трассы прямо перед колесами автомобиля такси. В результате столкновения на тротуаре упал дорожный знак.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших выясняется. Несмотря на аварию, движение на участке не затруднено.

Ранее KP.RU сообщал, спасатели помогли пассажирке такси, пострадавшей в ДТП в Рязановском поселении. Авария произошла в ночь со 2 на 3 октября на Симферопольском шоссе в Новой Москве. Сотрудники Московского авиацентра оказали женщине первую медпомощь, а после передали ее врачам скорой помощи.