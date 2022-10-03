Двух девочек забрали на скорой после падения на них фасадной плитки на востоке Москвы Фото: стоп-кадр видео

Две несовершеннолетние девочки, 16 и 17 лет пострадали после обрушения фасадной плитки с одного из зданий на улице Ткацкой в Москве. Оба подростка были госпитализированы. По факту случившегося организовали проверку, ее ход и результаты контролирует прокуратура столицы, рассказали в ведомстве.

Момент происшествия засняли камеры видеонаблюдения, размещенные на здании напротив. На кадрах видно, как две девочки идут вдоль дома. На них сверху падает большая фасадная плитка. К пострадавшим на помощь сразу же бросился проходивший мимо молодой человек, судя по рюкзаку — школьник.

На место выезжал заместитель Измайловского межрайонного прокурора Артем Быстряков. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, поставлены на контроль в прокуратуре Москвы.

Также в понедельник, 3 октября, в Москве пострадали еще двое детей. Мальчики играли на спортплощадке, когда на них упали футбольные ворота. Как писал KP.RU, один из детей сломал руку, второй получил множественные ушибы.