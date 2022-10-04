Ассоциация клубов долголетия откроется в Москве

Московскую ассоциацию клубов долголетия планируют создать в столице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московскую ассоциацию клубов долголетия планируют создать в столице. По замыслу участников, новая организация поможет пожилым горожанам обмениваться опытом, сообщается на сайте столичной мэрии.

Центры московского долголетия начали открывать в 2019 года. За это время в городе заработало 52 организации, к концу 2022 года их будет уже 71. В них действует свыше 50 направлений деятельности, например, пенсионеры могут заниматься спортом, танцами, играть в бильярд или шахматы, посещать интеллектуальные и литературные клубы и прочее. Всего в столице насчитывается порядка двух тысяч самоорганизованных клубов.

«Мы обсудили перспективы развития проекта с самими москвичами старшего поколения — лидерами самоорганизованных клубов и пришли к выводу, что центрам московского долголетия нужна своя организация — Московская ассоциация клубов долголетия», — отметили в департаменте соцразвития.

Напомним, в центрах московского долголетия москвичи старшего возраста могут общаться и заниматься клубной деятельностью. Иногда участники клубов становятся инициаторами городских мероприятий.

Ранее KP.RU сообщал, что в центре Москвы открылась фотовыставка ко Дню московской промышленности. На экспозиции можно узнать о трудовых династиях фабрик и заводов города.