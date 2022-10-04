«Возьмите с собой зонты»: Москвичам пообещали дождливую погоду во вторник

Москвичам пообещали дождливую погоду во вторник Фото: Архив "КП"

В Москве во вторник, 4 октября, прогнозируется переменная облачность, дожди и до +9…+11 градусов. Ветер порывистый, южных румбов будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, сообщил ведущий специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец в эфире программы «СОЛОВЬЕВ LIVE».

По словам синоптика, непогоду принесет «циклоническая воронка», которая раскручивается на Республикой Беларусь и «медленно, но верно» прибивается к столице. В ближайшее время небо затянется тучами, и дожди возобновятся. Прольется до 4-5 мм осадков, то есть полведра дождевой воды на квадратный метр московских улиц.

Атмосферное давление начнет расти и составит 749 мм ртутного столба. В Москве воздух прогреется лишь до +9…+11 градусов, а в области – от +7 до +12 градусов.

«Обязательно одевайтесь по погоде и обязательно возьмите с собой зонты», - добавил Тишковец.

Ранее KP.RU сообщал, что МЧС предупредило москвичей о сильном ветре с порывами до 17 м/с 4 октября. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию. Пешеходам советуют обходить деревья и шаткие конструкции.