Лимитированную «Тройку» в честь 115-летия такси выпустили в Москве

Выпустили пять тысяч экземпляров карты Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве в честь 115-летия столичного такси решили выпустить тематическую транспортную карту «Тройка». С сегодняшнего дня ее можно приобрести в кассах Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Уточняется, что тираж лимитированной карты составляет всего пять тысяч экземпляров.

«Поздравляю водителей, сотрудников столичных компаний такси и пассажиров с праздником! Сегодня такси — неотъемлемая часть городского транспорта, а Москва — один из мировых лидеров по уровню развития сервиса», - добавил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он пожелал водителям такси дальше работать на благо города и пассажиров и добавил, что правительство продолжит поддерживать эту отрасль.

Ранее KP.RU сообщал, что на улицах Дубининская и Даниловский Вал в Москве появилось 16 переходов. Кроме того, в районе Павелецкого вокзала также обустроили 65 велопарковок, 64 парковочных мест с карманами, 17 повышенных трамвайных платформ и расширили тротуары.