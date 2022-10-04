Диетолог Русакова рассказала о пользе и вреде шампиньонов

Диетолог рассказала о пользе и вреде шампиньонов Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Дарья Русакова раскрыла полезные и вредные свойства шампиньонов. Она отметила, что эти грибы обычно выращивают в промышленных условиях, поэтому они менее токсичны, сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт добавила, что шампиньоны отлично подходят для худеющих: несмотря на то, что грибы насыщены белками, человек получает от них только пищевые волокна.

«Шампиньон подходит для людей, которые придерживаются диет, потому что его белок не усваивается организмом, что понижает его калорийность», - пояснила врач.

По словам Русаковой, шампиньоны являются безвредным продуктом, главное – правильно их приготовить. Например, консервированные или маринованные грибы нужно включать в рацион с осторожностью, так как из-за большого количества соли они обостряют заболевания желудочно-кишечного тракта. Никакой пользы нет и в шампиньонах, обжаренных в масле.

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