Синоптик Вильфанд рассказал, когда в Москву придет «золотая осень»

«Золотая осень» придет в Москву в предстоящие выходные. Воздух прогреется до +16 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве в предстоящие выходные, 8 и 9 октября, ожидается теплая и солнечная погода. Воздух прогреется до +16 градусов, что на три градуса выше климатической нормы, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Синоптик добавил, что уже в пятницу в городе будет намного меньше осадков. С 7 по 9 сентября в дневные часы столбики термометров поднимутся до +11…+19 градусов. Ночи останутся холодными – около +5 градусов. По словам метеоролога, такую погоду можно назвать «золотой осенью».

«Каждый сам может выбирать ассоциации для такой погоды. Я думаю, для бабьего лета это прохладно, но вот «золотая осень» - совершено подходящее название для второй половины этой недели. Солнце, шуршащие листья под ногами, деревья разного окраса», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что до конца этой недели и в начале следующей заморозки в столице не ожидаются. При этом ночью температура будет близка к минусовым значениям.

Ранее KP.RU сообщал, что синоптик Евгений Тишковец предупредил о дождях, порывистом ветре и +11 градусах в Москве 4 октября. В области воздух прогреется до +7…+12 градусов.