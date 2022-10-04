Сергей Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам к годовщине Битвы под Москвой Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

Сергей Собянин распорядился оказать матпомощь участникам Великой Отечественной войны. По 40 тыс. рублей к годовщине Битвы за Москву получат почти 2,7 тыс. ветеранов, говорится на официальном сайте мэра столицы.

Единовременную материальную помощь окажут в связи с 81-й годовщиной начала контрнаступления советских солдат против немецко-фашистских в Битве под Москвой. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Выплаты полагаются инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, участникам обороны Москвы с медалью «За оборону Москвы», строителям оборонительных рубежей под столицей и всем, кто трудился на благо Родины в Москве в период с 22 июля 1941 по 25 января 1942 года. Всего матпомощь окажут 2681 ветерану.

Как сообщал ранее KP.RU, в 2021 году размер выплат для ветеранов увеличили в два раза, и сейчас он составляет 40 тыс. рублей.