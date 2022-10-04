Прикинувшийся мобилизованным мошенник обокрал женщину в Москве на 10 тысяч рублей

Прикинувшийся мобилизованным мошенник обокрал москвичку на 10 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

41-летняя жительница Москвы стала жертвой мошенничества, из-за чего потеряла 10 тысяч рублей. Она хотела устроиться на работу, однако попалась на удочку мужчины, прикинувшегося мобилизованным на СВО, пишет Газета.ru.

Безработная москвичка искала возможность заработать и нашла вакансию сиделки. В описании было сказано, что мужчина был призван в рамках частичной мобилизации, и ему не с кем оставить свою пожилую мать. Он предложил женщине зарплату в 60 тысяч рублей плюс 25 тыс. рублей ежемесячно на расходы по уходу за пенсионеркой. Соискательница согласилась на эти условия.

Первой задачей сиделки была встреча пенсионерки из больницы. На эти цели мошенник якобы перевёл ей 25 тыс. рублей, попросив при этом скинуть 10 тыс. рублей ему на телефон. Женщина сделала это не задумываясь, однако, приехав за матерью «мобилизованного», обнаружила, что таковой не существует в природе. При этом 10 тыс. рублей с ее счета списались, а новых денег не появилось - мошенник просто написал сообщение о переводе средств, не пересылая их по факту, а несостоявшаяся сиделка не проверила свой банковский счет.

В данный момент аферист находится в федеральном розыске. Источник в правоохранительных органах информацию о случившемся корреспонденту KP.RU подтвердить не смог.

Ранее KP.RU сообщал о том, что подросток из Москвы отдал более 3 млн рублей мужчине, который год переписывался с ним в соцсетях под видом разных девушек.