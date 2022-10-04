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Общество4 октября 2022 16:46

Хулиган взорвал банкомат петардой на станции метро «Нагатинская» в Москве

Полиция уже опознала и ищет мужчину
Сергей КУДРИН
Полиция Москвы ищет подорвавшего банкомат в метро пассажира

Полиция Москвы ищет подорвавшего банкомат в метро пассажира

Фото: Департамент транспорта Москвы

В Московском метрополитене на станции «Нагатинская» Серпуховско-Нагатинской линии мужчина бросил петарду в банкомат и скрылся. Теперь его ищет полиция - банкомат получил повреждения от взрыва. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Момент злодеяния попал на запись камеры видеонаблюдения. На ней хорошо видно, как мужчина в капюшоне подходит к банкомату, поджигает петарду и бросает ее внутрь устройства. Затем он спешно уходит, а банкомат вздрагивает от взрыва внутри, что напугало нескольких проходящих мимо пассажиров. Судя по записи, повреждения хлопок вызвал незначительные.

Кроме банкомата, пострадавших не оказалось, но теперь полиция ищет злоумышленника. Его удалось сразу опознать по камерам, однако пока о задержании не сообщалось.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве задержали мужчину, который решил спрыгнуть с платформы на пути метрополитена, чтобы подобрать упавшие наушники. Ему придется заплатить штраф 20 тысяч рублей.