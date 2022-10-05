В Москве поймали мошенников, убеждавших пенсионерку перевести 3 млн рублей на чужой счет

Задержаны два курьера и организатор мошенничества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожилая москвичка едва не отдала представлявшимся сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка телефонным мошенникам 3 млн рублей, сообщает МВД Медиа. Благодаря своевременному обращению в полицию удалось не только предотвратить преступление, но и поймать преступника и двух связанных с ним курьеров.

Мошенники пользовались стандартной схемой: звонили 73-летней пенсионерке и пытались убедить ее перевести накопления в размере 3,2 млн рублей на счет некоего помощника следователя. Они заявляли, что это надо сделать срочно, так как кто-то проворачивает махинации с ее деньгами.

Бабушка не поверила, однако обманщики решили проявить настойчивость. Избранной жертве позвонили несколько раз. Пенсионерка заподозрила неладное и обратилась к полицейским.

Правоохранители подключили к расследованию представителей департамента кибербезопасности ПАО «Сбербанк». В результате сначала задержали курьеров 19 и 28 лет, а затем вышли и на их работодателя, высылавшего задания через мессенджер.

- В отношении граждан возбуждено уголовное дело. Одному из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а двое других заключены под стражу, - говорится в сообщении.

Ранее KP.RU рассказал о мошеннике, который обманывал жертв, выдавая себя за мобилизованного.