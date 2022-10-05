Синоптик Леус объяснил столбы света в небе над Москвой и Белгородом вечером 4 октября

Световые столбы - распространенное атмосферное явление, которое формируется благодаря преломлению света Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Вертикальные столбы света, которые виднелись в небе над Белгородом и Москвой вечером 4 октября, являются обычным атмосферным явлением, которое называется «световой столб». Они формируются благодаря преломлению света, рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Световые столбы в атмосфере — это оптическое явление в атмосфере, один из видов гало, создающийся преломлением света на ледяных кристаллах», — рассказал Леус.

Их видно, когда Солнце или, реже, Луна находятся низко над горизонтом - в момент восхода или захода Солнца. Кроме того, поспособствовать формированию светового столба может и другой довольно яркий источник света, как, например, фары машин, прожекторы уличного освещения и даже тепличное хозяйство.

Световые столбы характерны для зимнего сезона, потому что именно в этот период при минусовых температурах влага в атмосфере как раз и находится в виде ледяных кристаллов.

«Под своим весом они могут опускаться и в более низкие слои, где постепенно тают. Этот факт объясняет и то, что в зимнее время световые столбы видны практически от поверхности Земли, а сегодня наблюдались на некоторой высоте от нее», — рассказал Леус.