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Происшествия6 октября 2022 15:02

Девочка-подросток на самокате попала под колеса Chevrolet на дороге на востоке Москвы

Ребенок выехал на нерегулируемый пешеходный переход
Ирина РЕБРИКОВА
Полиция начала расследование

Полиция начала расследование

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Зверинецкой улице у дома 30/6 на востоке Москвы автомобиль Chevrolet сбил 13-летнюю школьницу, которая выехала на проезжую часть на самокате, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Девочка выехала на нерегулируемый пешеходный переход, который предписывает велосипедистам, водителям самокатов и других средств индивидуальной мобильности предварительно спешиться и катить транспорт рядом с собой. По всей видимости, автомобилист отреагировать не успел и в итоге сбил подростка.

- Девочка госпитализирована с предварительными диагнозами "сотрясение мозга" и "закрытая черепно-мозговая травма", — уточняется в сообщении.

По факту аварии начато расследование.

В столичном Дептрансе в связи с происшествием призвали участников дорожного движения соблюдать правила, а автомобилистов - еще и снижать скорость вблизи пешеходных переходов.

Ранее KP.RU рассказал о появлении новых медленных зон для самокатов в Москве.