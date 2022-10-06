Прокуратура Москвы проверяет компании, отказавшиеся принять повестки на своих сотрудников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несколько московских компаний, которые отказались передать полученные повестки своим сотрудникам, теперь проверяет столичная прокуратура. Внимание ведомства, в данный момент, сосредоточено на четырёх фирмах, о чём пишет Агентство городских новостей "Москва", со ссылкой на источник в прокуратуре.

Речь идёт о следующих компаниях: ООО «Инсейлс Рус», ООО «Сервисмедицина», ООО «ГБР», ООО «ВсеИнструменты.ру». Все они уже получили предписания об обязательном порядке принятия извещений, и на имена сотрудников повторно высланы повестки.

Уточняется, что в случае отказа и в этот раз, юридическим лицам может грозить принудительная остановка деятельности на срок до 90 суток. Такие проверки прокуратура проводит по запросу Военного комиссариата Москвы, в ведомстве подчеркнули, что проверки продолжатся.

Обязанность оповещать сотрудников о необходимости явиться в военкомат и предоставлять им возможность сделать это своевременно закреплена за работодателями федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» №53-ФЗ от 28 марта 1998 года, а также федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» №31-ФЗ от 26 февраля 1997 года.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве аннулировали повестку местному жителю после того, как проверили его данные повторно.