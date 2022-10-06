Возле башни «Федерация» в Москва-Сити загорелись два автомобиля

Фото: скриншот из видео с места событий

Вечером 6 октября, неподалёку от башни "Федерация" в Москва-Сити прогремел взрыв. Вспыхнули два легковых автомобиля, после чего один из них взорвался. О случившемся сообщает ТАСС.

Согласно полученным данным от экстренных служб, две машины горят на Пресненской набережной, 12. Во время пожара произошёл взрыв.

Как сообщают очевидцы происшествия, люди видели убегающего от автомобиля мужчину, который держал в руках канистру. Подробности пока неизвестны, информации о пострадавших также нет, однако известно, что возгорание уже удалось оперативно потушить.

Ранее KP.RU писал о том, что в Москве обнаружили автомобиль каршеринговой компании, слетевший с дороги в котлован. Водитель скрылся с места ДТП, в то время как арендованный паркетник долгое время торчал в яме, на Новочерёмушкинской улице. Нерадивого арендатора разыскивает полиция.