Подозреваемый в поджоге двух автомобилей в «Москва-Сити» задержан

В Москве задержали поджигателя машин возле "Москва-Сити" Фото: МВД Медиа

В центре Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в поджоге нескольких автомобилей, припаркованный недалеко от башни «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

По данным ведомства, сообщение о возгорании двух автомобилей на Пресненской набережной поступило в службу примерно в 19:40. Злоумышленник поджег две машины, а после этого пытался скрыться с места, однако его успели поймать. В результате ЧП никто не пострадал.

Полицейские устанавливают размер материального ущерба, а также устанавливают все детали произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал, что накануне вечером возле башни «Федерация» в Москва-Сити загорелись два автомобиля. Во время пожара произошел взрыв. Очевидцы заметили на месте убегающего мужчину с канистрой. Огонь оперативно потушили на площади пяти квадратных метров.