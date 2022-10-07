Тематические «Тройки» и «Единый» выпустили в честь 20-летий Московского Дома музыки Фото: Департамент транспорта Москвы

Лимитированные проездные карты «Тройка» и билеты «Единый» выпустили в честь 20-летия Московского международного Дома музыки. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Тираж тематических «Троек» – пять тысяч экземпляров. Пассажиры смогут приобрести их на следующих станицах подземки: «Площадь Революции», «Арбатская», «Маяковская», «Павелецкая», «Октябрьская», «Парк культуры», «Боровицкая», «Чеховская», «Цветной бульвар», «Охотный ряд», «Таганская», Кузнецкий Мост», «Александровский сад» и «Пушкинская».

Кроме того, с сегодняшнего дня еще 200 тысяч лимитированных билетов «Единый» продаются на всех станциях метрополитена.

«Желаем одному из крупнейших культурных центров страны и мира — Московскому международному Дому музыки — продолжать объединять людей по всему миру и радовать зрителей новыми концертами и постановками, — добавил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве выпустили лимитированную «Тройку» в честь 115-летия такси. Лимитированную «Тройку» в честь 115-летия такси. Ее можно купить в кассах Большой кольцевой линии (БКЛ).