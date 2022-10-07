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Происшествия7 октября 2022 7:42

Пожар произошел в Никулинском районном суде Москвы

Из здания эвакуировали 20 человек, огонь потушили
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Пожар произошел в Никулинском районном суде

Пожар произошел в Никулинском районном суде

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве в Никулинском районном суде произошло возгорание: в подвале здания загорелся электрощит. В настоящее время огонь потушили. Информация о пострадавших не поступала, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Уточняется, что в целях безопасности из здания суда эвакуировали 20 человек. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На месте ЧП работали столичные пожарные, они ликвидировали огонь. Сейчас здание Никулинского районного суда полностью обесточена.

Ранее KP.RU сообщал, что в пятницу утром около 150 человек эвакуировали из-за пожара в бизнес-центре «Линия» на северо-востоке Москвы. Причина возгорания не уточняется. Пожарные локализовали пламя в 09:32, затем ликвидировали открытое горение, а в 09:37 полностью потушили огонь. Площадь возгорания составила 40 «квадратов».