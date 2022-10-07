Около 150 человек эвакуировали из-за пожара в бизнес-центре «Линия» на северо-востоке Москвы

Около 150 человек эвакуированы из бизнес-центра на северо-востоке Москвы из-за пожара Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве в Бабушкинском районе из бизнес-центра «Линия» эвакуировали около 150 человек из-за возгорания. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. В настоящее время огонь полностью потушили, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожар в деловом центре, расположенном на улице Искры, произошел на цокольном этаже. Причина возгорания не уточняется. В целях безопасности из здания вывели работников и посетители. Информация о пострадавших не поступала.

На месте работали экстренные службы города. Пожарные локализовали возгорание в 09:32, затем ликвидировали открытое горение, а в 09:37 полностью потушили огонь.

Ранее KP.RU сообщал, что накануне вечером возле башни «Федерация» в Москва-Сити загорелись два автомобиля. Во время пожара произошел взрыв. Недалеко от места ЧП очевидцы заметили убегающего мужчину с канистрой. Позднее злоумышленника задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сумма материального ущерба устанавливается.