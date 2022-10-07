Школьницу из Москвы в раздевалке спортзала избила одноклассница

В Москве девочка избила одноклассницу в раздевалке школьного спортзала Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве в жилом районе Новогиреево девочка избила одноклассницу в раздевалке спортзала. Школьнице понадобилась госпитализации. Медики диагностировали 13-летней пострадавшей ушибы живота и груди, сообщает mk.ru.

По данным источника, инцидент произошел утром в четверг, 6 октября. После окончания урока физкультуры, восьмиклассница пошла в раздевалку, чтобы переодеться. Там одна из учениц набросилась на свою сверстницу, схватила ее за волосы, сбила с ног и начала сильно избивать. Пострадавшая школьница попала в больницу. По факту случившегося столичные полицейские начали проверку.

Ранее KP.RU сообщал, что на востоке Москвы девочка-подросток на самокате попала под колеса Chevrolet. Ребенок выехал на нерегулируемый пешеходный переход на Зверинецкой улице у дома 30/6. Пострадавшая попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

«Данная ситуация находится на контроле у администрации школы. Как только педагог заметил конфликт, он оперативно вмешался в происходящее. Вечером одна из школьниц пожаловалась на самочувствие и родители отвезли ее в больницу для дополнительного осмотра. Сейчас она находится под наблюдением врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. С родителями девочек была проведена встреча, в настоящий момент конфликт урегулирован. К работе с учениками и их семьями подключится социальный педагог, школьный психолог и школьная служба примирения. Подобные ситуации, безусловно, недопустимы, и мы примем все необходимые меры, чтобы предотвратить подобные случаи», — прокомментировала ситуацию директор школы №1798 Екатерина Курнышёва: