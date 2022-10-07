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Происшествия7 октября 2022 9:04

Машины у башни «Федерация» в «Москва-Сити» поджег безработный москвич Сергей Арушанов

Во время задержания мужчина выкрикивал антивоенные лозунги
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Устроившего поджог машин в Москва-Сити задержали сотрудники полиции

Устроившего поджог машин в Москва-Сити задержали сотрудники полиции

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали правонарушителя, который поджег два автомобиля у башни «Федерация» у делового центра «Москва-Сити». Им оказался безработный житель столицы Сергей Арушанов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что вечером 6 октября мужчина поджег свою машину, после этого огонь перекинулся на припаркованное рядом элитное авто – Jaguar. Во время задержания мужчина вел себя неадекватно и выкрикивал антивоенные лозунги. По данным источника, сгоревшая британская иномарка принадлежит столичной предпринимательнице Лиане Саркисян. Пострадавших нет.

Полицейские устанавливают материальный ущерб от поджога. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее KP.RU сообщал, что в четверг вечером возле башни «Федерация» в Москва-Сити загорелись два автомобиля. В результате пожара произошел взрыв. Недалеко от места происшествия очевидцы заметили мужчину с канистрой, он пытался скрыться.