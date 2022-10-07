Стали известны подробности взрыва в девятиэтажке на Чертановской улице в Москве

Взрыв в жилом доме на Чертановской улице произошел во время проведения сварочных работ по замене радиаторов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в одной из квартир на улице Чертановская произошел хлопок газовоздушной смеси. Взрыв случился во время проведения сварочных работ по замене радиатора в пятом подъезде девятиэтажки, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ГУ МЧС России по столице.

По предварительным данным, никто из жильцов не пострадал. В результате хлопка повредилась стена между квартирами.

Ранее KP.RU сообщал, что на юге Москвы на Чертановской улице в доме 24, корпус 1 произошел взрыв газа. На месте работают оперативные службы города, устанавливается сумма причиненного ущерба.

Напомним, похожий инцидент произошел ночью 1 октября в подмосковной Коломне: в квартире многоэтажки прогремел взрыв. В результате хлопка газа рухнули межкомнатные перегородки. В этот момент в помещении находился собственник жилья и его знакомый, они попали в больницу.