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Общество7 октября 2022 11:33

Стали известны подробности взрыва в девятиэтажке на Чертановской улице в Москве

Во время проведения сварочных работ произошел взрыв в девятиэтажке на Чертановской улице в Москве
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Взрыв в жилом доме на Чертановской улице произошел во время проведения сварочных работ по замене радиаторов

Взрыв в жилом доме на Чертановской улице произошел во время проведения сварочных работ по замене радиаторов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в одной из квартир на улице Чертановская произошел хлопок газовоздушной смеси. Взрыв случился во время проведения сварочных работ по замене радиатора в пятом подъезде девятиэтажки, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ГУ МЧС России по столице.

По предварительным данным, никто из жильцов не пострадал. В результате хлопка повредилась стена между квартирами.

Ранее KP.RU сообщал, что на юге Москвы на Чертановской улице в доме 24, корпус 1 произошел взрыв газа. На месте работают оперативные службы города, устанавливается сумма причиненного ущерба.

Напомним, похожий инцидент произошел ночью 1 октября в подмосковной Коломне: в квартире многоэтажки прогремел взрыв. В результате хлопка газа рухнули межкомнатные перегородки. В этот момент в помещении находился собственник жилья и его знакомый, они попали в больницу.