Директор московской школы прокомментировала драку восьмиклассниц в раздевалке спортзала Фото: Олег УКЛАДОВ

В Москве 13-летняя девочка попала в больницу после того, как в раздевалке спортзала ее избила одноклассница. Директор ГБОУ школа № 1798 Екатерина Курнышёва прокомментировала данный инцидент. По ее словам, ситуация находится на контроле администрации образовательного учреждения.

Директор также добавила, что один из учителей вмешался в происходящее и разнял конфликтующих школьниц. Вечером пострадавшая ученица пожаловалась на плохое самочувствие, родители отвезли ее в больницу на осмотр. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, она находится под наблюдением врачей.

«С родителями девочек была проведена встреча, в настоящий момент конфликт урегулирован…Подобные ситуации, безусловно, недопустимы, и мы примем все необходимые меры, чтобы предотвратить подобные случаи», — отметила Курнышёва.

В ближайшее время со школьницами будут работать социальный педагог, школьный психолог и служба примирения.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве в районе Новогиреево школьницу в раздевалке спортзала избила одноклассница. Девочка получила ушибы живота и груди.