Более 4,1 миллиона вызовов поступило на номер 112 в Москве Фото: Правительство Московской области

Более 4,1 млн вызовов приняла «Система-112» города Москвы в 2022 году. Как рассказали на официальном канале Комплекса городского хозяйства столицы, структуру перевели в Центр управления ведомства, что повысило оперативность взаимодействия операторов горячей линии с экстренными службами.

Как отметили в правительстве Москвы, всего 10 лет назад на дежурство в колл-центр «Система-112» выходили ежедневно порядка 10-15 операторов. Сегодня в смене работают 125 специалистов.

Система работает по принципу одного окна, люди могут обращаться по всем возникающим вопросам, подведомственным оперативным службам города: пожарно-спасательному гарнизону, полиции, скорой помощи.

Операторы обучены всего за одну минуту выяснять все необходимые сведения о случившемся и передавать информацию для оказания помощи людям. «Система-112» взаимодействует с более чем 230 экстренными и аварийными службами Москвы.

Также с 2020 года позвонить по номеру 112 напрямую можно с сим-карты любого оператора.

Напомним, как писал KP.RU, в Москве также работает горячая линия психологической помощи.