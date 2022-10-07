Взрыв в девятиэтажке на Чертановской улице в Москве произошел по вине сотрудников частной управляющей компании Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 7 октября 2022 года, в девятиэтажке по адресу улица Чертановская дом 24 корпус 1 произошел взрыв. В телеграм канале Городского хозяйства Москвы сообщили, что это случилось по вине сотрудников частной управляющей компании.

В сообщении уточняется, что сотрудники пришли в квартиру по заявке одного из жителей дома. Они проводили работы по замене радиаторов отопления. По предварительным данным, из-за негерметичности газового баллона произошел хлопок газовоздушной смеси.

В результате взрыва частично повреждена межквартирная перегородка - она не является несущей, и не влияет на надежность и безопасность конструкций многоквартирного дома. В настоящее время проводится работа по ее восстановлению.

Ранее KP.RU сообщал, что по заявлению Мосгаза взрыв в жилом доме по Чертановской улице в Москве не имеет отношения к бытовому газу. В подтверждение компания опубликовала снимки целостности газового оборудования.