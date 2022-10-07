Мосгаз сообщил, что взрыв в девятиэтажке на Чертановской улице в Москве не имеет отношения к бытовому газу

Плита оказалась не повреждена взрывом. Фото: АО "Мосгаз"

После взрыва в доме 24 на Чертановской улице на юге Москвы пресс-служба АО «МОСГАЗ» опубликовала на официальных страницах организации в соцсетях снимки из поврежденной произошедшим квартиры, которые опровергают связь ЧП с хлопком бытового газа.

Как видно на фото, и плита, и подключения газа, и коммуникации для его подведения к плите находятся в хорошем состоянии, герметичность не нарушена.

- В результате обследования обнаружено, что происшествие не имеет отношения к бытовому газу, а причиной хлопка, возможно, послужило проведение сварочных работ с использованием газового баллона в шестом подъезде на втором этаже, — указано в сообщении.

Ранее KP.RU сообщил, что взрыв мог произойти по вине сварщиков, которые в это время меняли радиатор в соседнем подъезде. При взрыве никто не пострадал, однако ЧП частично разрушило стену в двух квартирах. Точная причина случившегося устанавливается.