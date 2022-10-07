В Москве усилен контроль за санитарным состоянием автобусов и электробусов из-за сезона заболеваний Фото: Департамент транспорта Москвы

Из-за наступления сезона заболеваний в Москве усилен контролен за санитарным состоянием автобусов и электробусов. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы всегда следим за чистотой городского транспорта, чтобы поездки пассажиров были комфортными и безопасными. В период сезонных заболеваний уделяем особое внимание уборке и дезинфекции наземного транспорта - это более 8,5 тыс. автобусов и электробусов, которые работают почти на 900 маршрутах Москвы», — говорит заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В источнике уточняется, что наземный транспорт чистят и моют снаружи, проводят уборку внутри салона, а также дезинфицируют контактные поверхности безопасными средствами.

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