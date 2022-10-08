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Происшествия8 октября 2022 5:39

Продавец оборудования для майнинга криптовалюты обманул жителя Москвы на более чем 8 млн рублей

С продавцом пострадавший ранее уже совершал успешные сделки
Мила ГЕНЬ
Решивший докупить оборудование для майнинга криптовалюты москвич лишился 8,3 миллиона рублей

Решивший докупить оборудование для майнинга криптовалюты москвич лишился 8,3 миллиона рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Москвы перевел свыше 8,3 млн рублей продавцу оборудования для майнинга криптовалюты. Однако последний забрал деньги и исчез, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обманутый майнер обратился в полицию на юго-западе Москвы. 27-летний мужчина сообщил, что на протяжении года покупал необходимое оборудование у человека, с которым познакомился в Telegram.

В декабре 2021 года москвич сделал очередной заказ. Он оплатил крупную партию оборудования криптовалютой. Спустя время молодой человек понял, что его обманули — «поставщик» внезапно исчез вместе с деньгами, на связь не выходил, а заказ не передал.

Полиция начала проверку по заявлению пострадавшего.

Ранее KP.RU писал, что мошенник выманил у подростка из Москвы свыше трех миллионов рублей. Аферист общался с несовершеннолетним с анкет девушек более года, а потом начал шантажировать.