Продавец оборудования для майнинга криптовалюты обманул жителя Москвы на более чем 8 млн рублей

Решивший докупить оборудование для майнинга криптовалюты москвич лишился 8,3 миллиона рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Москвы перевел свыше 8,3 млн рублей продавцу оборудования для майнинга криптовалюты. Однако последний забрал деньги и исчез, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обманутый майнер обратился в полицию на юго-западе Москвы. 27-летний мужчина сообщил, что на протяжении года покупал необходимое оборудование у человека, с которым познакомился в Telegram.

В декабре 2021 года москвич сделал очередной заказ. Он оплатил крупную партию оборудования криптовалютой. Спустя время молодой человек понял, что его обманули — «поставщик» внезапно исчез вместе с деньгами, на связь не выходил, а заказ не передал.

Полиция начала проверку по заявлению пострадавшего.

Ранее KP.RU писал, что мошенник выманил у подростка из Москвы свыше трех миллионов рублей. Аферист общался с несовершеннолетним с анкет девушек более года, а потом начал шантажировать.