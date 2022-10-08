Три новых онлайн-маршрута по столичным улицам появились на портале «Узнай Москву»

На портале «Узнай Москву» появилось три новых онлайн-маршрута о топонимике городских улиц и районов. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

На портале «Узнай Москву» появились три новых онлайн-маршрута о топонимике городских улиц и районов. С их помощью москвичи и гости столицы могут совершить незабываемую прогулку по центру и полюбоваться усадьбами и особняками. Тематические маршруты подготовили ко Всемирному дню архитектуры. Каждая прогулка займет чуть меньше двух часов, сообщается на сайте столичной мэрии.

Первый маршрут познакомит горожан с Арбатом. Они пройдут от храма Преподобного Симеона Столпника до храма Преображения Господня на Песках. В это время онлайн-гид расскажет, откуда возник топоним «Арбат».

Второй маршрут приглашает пройтись по Хамовникам. Онлайн-экскурсия начнется у стен храма святителя Николая Чудотворца и завершится у Новодевичьего монастыря. Жители узнают, что раньше в этом районе располагались палаты Хамовного двора и полотняная фабрика.

В рамках третьего маршрута туристы и жители столицы услышат о Поварской слободе. Несколько веков назад здесь жили работники царской кухни, на это указывают и нынешние названия переулков – Столовый, Скатертный, Ножовый и Хлебный. Позднее в этот район переселились аристократы: появились усадебные постройки, а позже дома в стиле модерн.

На портале «Узнай Москву» опубликовано уже более 230 прогулочных маршрутов. Здесь содержится информация о 670 памятниках, 2,2 тысячи зданий и 350 музеев.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве открылась выставка об истории шоколада. На экспозиции представлены винтажные сладости и керамика индейцев майя.