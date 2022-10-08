Власти Москвы запустили горячую линию для отдыхающих в санаториях Крыма Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Москвы открыли горячую линию для отдыхающих в санаториях Крыма. Департамент труда и социальной защиты населения столицы будет информировать получателей путевок в санатории Крыма и их родственников по всем возникающим вопросам. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что уже урегулированы все вопросы о продлении путевок в связи с ЧП на мосту через Керченский пролив. Каждого гостя санаториев проинформируют в индивидуальном порядке.

Всю интересующую информацию получатели социальных путевок могут получить по телефону горячей линии 8-915-788-82-80.

Ранее в Москве появилась горячая линия по вопросам мобилизации. Как писал KP.RU, операторы принимают обращения, связанные с уточнением списков призывников. В московских военкоматах создали специальные группы для рассмотрения жалоб, по результатам работы которых аннулируют некоторые из ранее выданных повесток, если для этого есть основания.