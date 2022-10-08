В 2022 году за неоплату парковки в Москве эвакуированы 45 автомобилей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С начала года эвакуаторы «Московского паркинга» переместили на спецстоянки за неоплату парковок 45 авто. Общий долг водителей — больше 11,7 млн рублей. Об этом рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

За 9 месяцев 2022 года на штрафстоянки отправили 7 «Мерседесов», 4 «БМВ», 3 «Тойоты» и по два «Лексуса» и «Порше».

В Дептрансе отметили, что ведомство регулярно проводит рейды, в ходе которых находит крупных должников по штрафам. Работа по соблюдению правил платной парковки ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Эвакуированное авто возвращают владельцу только после того, как он заплатит долги.

Погасить штраф нужно в течение 60 дней в приложении «Парковки России». В противном случае сумму могут удвоить, а автомобиль особо злостных неплательщиков арестовать.

Как писал ранее KP.RU, за лето на штрафстоянки за неправильную парковку отправили почти 1,5 тыс. люксовых авто.